Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией «смарт-ТВ» без российского программного обеспечения (ПО) и штрафах за его нарушение.

Документ обязывает с 1 июля 2020 года при продаже в России отдельных видов технически сложных товаров обеспечивать установку на них российского ПО. Перечень таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство РФ.

Законопроект направлен на защиту прав потребителей, а также «будет способствовать развитию деятельности наших российских IТ-компаний, которые производят данные информационные продукты, и поставит их в равную высококонкурентную среду с иностранными крупными корпорациями», заявил на заседании Госдумы член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев.