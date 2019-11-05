Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции Facebook, ожидая роста их цены до 225 долларов.

В настоящее время бумаги соцсети торгуются на NASDAQ на уровне 194,7 доллара. Они ожидают, что рост числа пользователей и развитие новых сервисов позволят компании сохранить доминирующее положение среди других операторов социальных сетей. «В ближайшие кварталы есть основания ожидать сохранения позитивной тенденции по показателям активных пользователей и рекламной выручки на пользователя», — написала в обзоре аналитик инвесткомпании Зарина Саидова.

Facebook отчитался о росте выручки в III квартале 2019 года на 28,6%, при этом доля выручки от мобильной рекламы возросла до 94%. Компания опередила прогнозы рынка, показав прибыль на акцию в размере 2,12 доллара. Число ежедневных активных пользователей Facebook увеличилось на 9% до 1,62 млрд, а ежемесячное количество активных пользователей — на 8% до 2,45 млрд. Средняя выручка на пользователя возросла на 19% до 7,26 доллара.

Несмотря на рост финансовых показателей, в «Финаме» отмечают, что с точки зрения основных мультипликаторов, у акций Facebook все еще присутствует некоторая недооцененность по отношению к основным конкурентам, что также, считает Саидова, свидетельствует о потенциальной привлекательности покупки акций компании.