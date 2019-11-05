В минувшую пятницу индекс РТС закрылся на шестинедельном максимуме, ДР продолжали расти в понедельник; в лидерах роста были бумаги потребительского сектора: Российский рынок акций на прошлой неделе закрылся на позитивной ноте, снова показав лучшую динамику среди аналогов – индекс РТС прибавил 2,3% и закрылся на отметке 1 455 пунктов, а индекс Московской биржи вырос на 1,3% и закрылся на уровне 2 930 пункта. В лидерах роста были бумаги нефтегазовых компаний (цены закрытия даны на 1 ноября). Индекс РТС торговался на самом высоком уровне с декабря 2013 г., то есть в период до санкций. Курс рубля в минувшую пятницу немного укрепился (+0,9% до 63,53 руб. за долл.), сохранив статус валюты, показавшей наилучшую динамику в этом году (+9,7%). Российский рынок акций вчера был закрыт по случаю национального праздника. Тем не менее, торги депозитарными расписками в Нью-Йорке и Лондоне продолжались. Индекс RDX по-прежнему рос и прибавил 1,7% в понедельник. Качественные “blue chips” росли; в лидерах роста были бумаги потребительского сектора – FIVE LI (+3,0%) и MGNT LI (2,9%). Большим спросом пользовались и SBER LI (+2,7%) и ROSN LI (+1,6%). Цены на нефть в понедельник укрепились (Brent +0,7% до 62,13 руб. за барр.).

Российский рынок акций пятую неделю подряд растет: Сегодня российский рынок акций, как ожидается, откроется ростом и продолжит восходящий тренд прошлой недели. Ключевые глобальные рынки акций, в том числе и российский, демонстрируют рост пятую неделю подряд. Это ралли вызвано отчасти более сильными в сравнении с прогнозами финансовыми результатами за 3К19, смягчением монетарной политики центробанками, опубликованными на прошлой неделе сильными данными по рынку труда в США, а также возобновлением надеж на торговые переговоры, которые усилят оптимизм рынков на этой неделе.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Лента (ПО РЫНКУ): компания не планирует дивидендных выплат в 2020 г.; НЕЙТРАЛЬНО

Новость: Как сообщило агентство “Интерфакс” со ссылкой на финансового директора Руда Педерсена, Совет директоров Ленты (LNTA LI: ПО РЫНКУ; РЦ $3,6/ГДР) в 2020 г. обсудит свою дивидендную политику, однако дивидендов по итогам 2020 г. (на основе финансовых результатов за 2019 г.), скорее всего, компания выплачивать не будет.

Мнение Альфа-Банка: Новость не стала для нас сюрпризом. В этом году СДП Ленты, скорее всего, будет положительным (его доходность составит примерно 7%, по нашей оценке). Учитывая это, отдельные инвесторы могли ожидать, что на Ленту распространится опыт дивидендных выплат Северстали. На самом же деле, у Ленты пока еще высокая долговая нагрузка (чистый долг / EBITDA на конец 1П19 составлял 2,7x); более того, компания, вероятно, имеет планы дальнейшего роста (как органического, так и через M&A). Как показывает практика отрасли, компании начинают выплачивать дивиденды при значении коэффициента “чистый долг/EBITDA” <2x, которое является комфортным для начала дивидендных выплат. Мы считаем, что компания может достичь этого уровня не ранее конца 2020 г. Влияние этой новости на динамику акций Ленты, судя по всему, будет весьма сдержанным, так как ликвидность акций сейчас сильно снизилась после закрытия сделки с Севергрупп.

Детский мир (ПО РЫНКУ): дивиденды за 9М19; НЕЙТРАЛЬНО

Совет директоров Детского мира (ПО РЫНКУ, 104 руб./акцию) рекомендовал выплатить дивиденды за 9M19 в размере 5,06 руб. на акцию (в общей сложности 3,7 млрд руб.). Дата закрытия реестра назначена на 17 декабря (таким образом, эксдивидендной датой является 16 декабря).

Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций Детского мира, так как соответствует нашим ожиданиям. Объявленная сумма предполагает рост дивидендов на 15% г/г и доходность примерно 5%. В 2017-18 дивиденды компании за 9 месяцев составляли почти половину годовых выплат (из-за сезонности продаж примерно 50% годового дохода приходится на 4К года). По нашей оценке, дивидендные выплаты за 2019 составят 10,17 руб. на акцию при доходности 10%. Дивидендная доходность Детского мира – самая высокая среди российских розничных сетей, что, на наш взгляд, является единственной причиной не выходить из этих бумаг, учитывая риск навеса акций “АФК Системы”.

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

VEON: финансовые результаты за 3К19 по МСФО оказались ниже ожиданий; НЕГАТИВНО

Группа VEON (VEON US: НЕТ РЕКОМЕДАЦИИ) представила более слабые в сравнении с ожиданиями финансовые результаты за 3К19. На уровне группы выручка и EBITDA оказались, соответственно, на 2-3% ниже консенсуспрогноза. Динамика российского подразделения была слабой – выручка российского сегмента мобильной связи снизилась на 2% г/г (против -1% в 2К19), EBITDA не изменилась (без учета разовых статей). На показатель выручки в Пакистане негативно повлияли проблемы законодательного характера. Сильный рост выручки и EBITDA продемонстрировало только Украинское подразделение группы. Учитывая, что органическая выручка группы снизилась на 1% г/г в 3К19, менеджмент подтвердил свой осторожный прогноз на оставшуюся часть года и не изменил своего прогноза по итогам 2019 г. В целом впечатление от операционных трендов весьма негативно. Тем не менее, мы считаем, что динамика акций по-прежнему будет зависеть от потенциальных сроков оферты Telenor и дивидендных выплат. Поскольку компания, судя по всему, сможет выполнить свой прогноз СДП на 2019 г., мы считаем, что текущий консенсус-прогноз дивиденда на акцию в размере $0,28/акцию обоснован и предусматривает $0,15/акцию по итогам 2П19 при доходности 6% при текущей цене акций.

Консолидированные показатели группы на 2-3% ниже консенсус-прогноза, органическая выручка продемонстрировала снижение против роста на 7% г/г в 1П19. Консолидированная выручка в долларах снизилась на 4% г/г на фоне снижения органической выручки на 0,9% г/г и негативной динамики местных валют. Динамика органической выручки сильно ухудшилась в сравнении с ростом на 7-7,5% в 1К-2К19. Рентабельность EBITDA за 3К19 (до эффекта МСФО 16) составила 38,6% - что на 0,5 п. п. выше консенсус-прогноз рынка. Чистый долг VEON (до МСФО) вырос на $0,19 млрд к/к до $6,3 млрд, отношение чистого долга к EBITDA не изменилось и составило 1,7x.

Российский сегмент услуг мобильной продолжает замедляться. Выручка российского сегмента услуг мобильной связи снизилась на 1,9% г/г (против -1% г/г в 2К) или на 1,2 млрд руб. в абсолютном выражении на фоне по-прежнему низкого качества сети в сравнении с конкурентами и неблагоприятной конъюнктуры цен. Положительной динамики сегментов VAS и мобильных финансов оказалось недостаточно, чтобы нейтрализовать снижение выручки голосовых сервисов (-4% г/г). К позитивным моментам можно отнести возобновление роста выручки в сегменте мобильных данных (+3% г/г) после двух слабых кварталов подряд (-1-0% г/г), что отражает положительный рост трафика на 52,7% и рост ARPU. Совокупная выручка российского сегмента мобильной связи (в том числе от продажи телефонов) снизилась на 2,1 млрд руб. г/г, в том числе, под влиянием снижения выручки сегмента по продаже телефонов и аксессуаров на 10% после решения компании сократить низкорентабельные продажи и оптимизировать свою розничную сеть (в 3К19 было закрыто 120 офисов продаж).

Подтвержден прогноз на 2019 г. VEON подтвердил свой предыдущий прогноз роста органической выручки на 1-4%, роста EBITDA – примерно на 2-7% и СДП на уровне примерно $1 млрд, что соответствует динамике показателей компании за 9М19 (рост органической выручки – 4,6%, рост EBITDA – 8,8% и СДП – $0,9 млрд).

Итоги телефонной конференции: В ходе телефонной конференции никаких новых сообщений сделано не было, так как большая часть вопросов аналитиков была связана с дальнейшими планы компании по оптимизации каналов дистрибуции в России. В то же время менеджмент подтвердил свое намерение поддерживать высокие темпы инвестиций в Россию, чтобы закрыть гэп с конкурентами по качеству и покрытию сети. LTM капиталовложения/выручка (до МСФО) ожидается на уровне примерно 22% по итогам 2019 г. против 24% с начала года. Кроме того, в ходе телефонной конференции обсуждался вопрос, связанный с восстановлением ценообразования.

Количество разрешений на такси может быть ограничено в рамках нового законопроекта, краткосрочно НЕГАТИВНО для Яндекса

Как сообщает газета “Ведомости”, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить российским регионам право ограничивать число разрешений на такси. Эта мера является частью законопроекта по регулированию рынка такси, который разрабатывается группой депутатов Госдумы, в том числе А. Старовойтовым и Л. Боковой (первым зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству). Ограничения в каждом из регионов могут устанавливаться исходя из количества населения или других критериев. Как сообщают “Ведомости”, представители агрегаторов такси в целом выступают против этой меры, заявляя, что новые правила могут вызвать рост цен и нелегальный трафик, так как всегда будут водители, которые не смогут войти в эту квоту. В целом, эта новость является частью более широкого регулирования рынка такси, которая обсуждается в Думе с июня 2018 г. Новая инициатива предполагает риски для развития онлайн агрегаторов такси и может быть негативно воспринята инвесторам Яндекса (YNDX US; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $48,3) в краткосрочной перспективе, нейтрализуя в некоторой степени позитивные ожидания IPO Яндекс.Такси.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

EVRAZ: операционные результаты за 3К19: объемы снизились на фоне планового техобслуживания и слабого спроса; НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО

ЕВРАЗ (EVR: LN; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ £6,5/акцию) в минувший четверг представила операционные результаты за 3К19. На объемы производства повлияли капитальные ремонты на ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ КГОК (железорудное подразделение), а также стратегические решения по сокращению производства на активах в Северной Америке и в угольном сегменте. Отметим сильный рост в квартальном сопоставлении объемов реализации строительного проката в России и готовой ванадиевой продукции. Себестоимость слябов немного выросла в квартальном сопоставлении ($241/т). Средние цены реализации снизились на 5% к/к; при этом самое большое снижение цен произошло в Северной Америке. Цены реализации на коксующийся уголь снижались в соответствии с глобальным трендом. EVRAZ прогнозирует рост производства в 4К19 в Северной Америке, тогда как из-за капитального ремонта на доменной печи 5 на ЕВРАЗ НТМК производство чугуна снизится в российском сталелитейном подразделении.

Ключевые показатели мы приводим ниже:

В 3К19 консолидированное производство стали на EVRAZ снизилось на 4% к/к до 3 380 тыс. т

Совокупные продажи стальной продукции не изменились на фоне роста объемов продаж полуфабрикатов на 6% к/к

Добыча рядового коксующегося угля снизилась на 10% к/к. Производство концентрата коксующегося угля снизилось на 5% к/к до 4,4 млн тонн

Продажи железорудной продукции внешним покупателям не изменились.

Продажи готовой ванадиевой продукции выросли на 10% к/к на фоне роста спроса в Китае в связи с инфраструктурными проектами.

Впервые за много лет De Beers понижает цены; НЕГАТИВНО для АЛРОСы

Как сообщает агентство Bloomberg, крупнейший мировой производитель алмазов, компания De Beers, понизила цены на алмазы в среднем на 5% на своей ноябрьской сессии. Цены на алмазы более дешевого качества в ассортименте в условиях затоваренного рынка снизились в двузначном выражении. Эта мера призвана помочь клиентам гранильного сектора, которые работают с минимальной рентабельностью из-за снижения цен и избыточного предложения на рынке бриллиантов. Данные по продажам за сентябрь, которые будут опубликованы на следующей неделе, покажут, помогает ли снижение цен стимулировать спрос. Мы считаем, что эта новость имеет НЕГАТИВНЫЕ последствия для АЛРОСы (ALRS:RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8 руб./акцию). До сих пор компания придерживалась стратегии “price-over-volume” –компания поддерживала цены, тогда как понизила свой прогноз производства на 2020 г. АЛРОСА представит финансовые результаты за 3К19 по МСФО в пятницу, 8 ноября. Решение De Beers снизить цены указывает на то, что продолжающийся кризис в алмазной отрасли не может быть решен естественным процессом снижения запасов. Мы ожидаем соответствующего снижения цен со стороны АЛРОСы.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)