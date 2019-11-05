«Эксперт РА» считает вероятной стагнацию усредненных показателей рентабельности российских банков на среднесрочном горизонте, следует из материалов рейтингового агентства.

Как отмечается в обзоре , по итогам последних четырех завершившихся кварталов 80% российских кредитных организаций показали прибыль. «Рэнкинг по рентабельности балансового капитала традиционно возглавляют специализированные небанковские кредитные организации с бесплатной ресурсной базой и умеренными операционными издержками. Также кратное превышение средней по сектору рентабельности демонстрируют розничные и расчетные банки. Средняя по всем игрокам рентабельность активов за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года составила 1,4%, рентабельность балансового капитала — 7,7%, снизившись на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно относительно предыдущего расчетного периода (с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года). Доля прибыльных банков по прошествии III квартала 2019 года не изменилась», — пишут аналитики.

По их данным, менее 2% кредитных организаций продемонстрировали отрицательную процентную маржу за годовой период с 1 октября 2018-го. Основные факторы давления на финансовый результат, обуславливающие убыточность пятой части сектора, — это по-прежнему резервы и несоразмерные масштабам деятельности ряда банков организационные и управленческие расходы. Операционную прибыль до формирования резервов за последние четыре квартала показали около 85% банков, то есть немногим более доли рентабельных игроков по чистой прибыли после всех отчислений. «Это говорит о том, что на первый план по сравнению с обесценением активов вышла проблема неокупаемости бизнес-моделей банков при их неготовности соответственно оптимизировать расходы на обеспечение деятельности», — рассуждают аналитики. Тем не менее в среднем по сектору из-за начисления резервов на возможные потери кредитные организации все еще теряют почти треть потенциальной прибыли, добавляют эксперты. Средняя рентабельность балансового капитала без учета изменения резервов — 11,4% за охваченные обзором четыре квартала.

В «Эксперт РА» поясняют, что во многих случаях причина низкой операционной эффективности банков — отсутствие устойчивой ресурсной базы или потеря привлеченных средств. Активы почти 48% кредитных организаций сократились за период с 1 октября 2018-го по 1 октября 2019-го. В тот же период 39% банков столкнулись с чистым оттоком вкладов населения, 46% — с оттоком привлеченных средств предприятий. При этом средняя по сектору доля расчетных и прочих текущих счетов (то есть по умолчанию волатильных ресурсов) в структуре привлеченных кредитными организациями средств предприятий составила 59% на конец III квартала 2019 года.

«Ввиду описанных тенденций при сохраняющемся в целом по сектору профиците ликвидности значительная часть игроков вынуждена размещать привлеченные средства преимущественно в краткосрочные низкодоходные инструменты или поддерживать их в виде абсолютно ликвидных неработающих активов. При среднем по сектору темпе прироста кредитного портфеля без учета низкодоходных межбанковских размещений на уровне всего 6,1% за последние 12 месяцев и сокращении портфеля у 39% игроков в среднесрочной перспективе наиболее вероятна стагнация усредненных показателей рентабельности российских банков», — заключают в «Эксперт РА».

В рэнкинге «Эксперт РА» первые десять строчек по рентабельности балансового капитала по прибыли после налогообложения (без учета доходов от безвозмездно полученного имущества) за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019-го с показателями от 215,01% у первого места до 47,89% у десятого занимают НКО «Электронный платежный сервис», НКО «Расчетные Решения», Плюс Банк, НКО «Премиум», Киви Банк, ЦМРБанк, банк «Фридом Финанс», НКО «Московский Клиринговый Центр», банк «Таврический» и Прио-Внешторгбанк.

Агентство «РИА Рейтинг», ранжировавшее на днях топ-200 банков по рентабельности активов, указывает , что иностранные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банков с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов. На 1 октября 2019 года рентабельность активов российской банковской системы за 12 месяцев составила 1,9% против 1,4% на 1 октября прошлого года (рентабельность капитала — 17%), при этом рентабельность активов у иностранных банков, представленных в рэнкинге, достигла 2,6%. У государственных и частных банков показатели равнялись 2% и 2,3% соответственно.

Лидером рэнкинга по рентабельности активов стала НКО «Яндекс.Деньги» с показателем на 1 октября 2019 года 16,12%. Вторым в рейтинге по рентабельности активов с результатом 16,05% стал Киви Банк. Оба лидера занимаются похожим бизнесом, обслуживают электронные платежные системы.

Также высокую рентабельность продемонстрировали РНКО «Платежный Центр» и Курскпромбанк (третье и четвертое места по рентабельности активов среди топ-200 банков с показателями 12,2% и 10,5% соответственно). Замыкает пятерку Денизбанк (9,8%).

Среди крупнейших российских банков наибольшей рентабельностью активов характеризовался Сбербанк с результатом 3,8%. Также очень высокую рентабельность в топ-10 демонстрирует Альфа-Банк (2,9%). В целом в первой десятке только два банка могут похвастаться рентабельностью намного выше среднерыночного уровня. Второй и третий банки по размеру активов — ВТБ и Газпромбанк — за последние 12 месяцев продемонстрировали рентабельность активов на уровне 1,6% и 0,9% соответственно.



Наиболее слабую рентабельность активов в рэнкинге агентства «РИА Рейтинг» на последнюю квартальную отчетную дату продемонстрировал санируемый Московский Индустриальный Банк (минус 28,9%). Второе место с конца занял Связь-Банк с результатом минус 8,5%. Замыкает тройку банков с низким показателем рентабельности активов Эс-Би-Ай Банк (минус 7%).