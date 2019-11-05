За последние семь лет число страховых компаний сократилось в 2,5 раза. Крупные компании консолидируются в Москве. Об этом в обзоре страхового рынка рассказало Национальное рейтинговое агентство.

«За семь лет количество страховщиков сократилось почти в 2,5 раза, а количество регионов с собственными компаниями — с 45 до 30. Это произошло по ряду причин: повышение требований к уставному капиталу, сделки по слиянию-поглощению, добровольный отказ от лицензий, но основной причиной были санкции со стороны регулятора. Наибольший резонанс вызывает уход с рынка страховщиков ОСАГО (сейчас их осталось 44 против 98 в 2012 году)», — говорится в обзоре.

Как отмечает агентство, максимальное количество игроков покинуло рынок в 2012 году после повышения требований к уставному капиталу и в 2015—2016 годах во время очистки рынка. Большинство компаний не входили в сотню крупнейших по объему премий. Аналитики добавляют, что следующий этап увеличения уставных капиталов пройдет уже в этом году и часть мелких страховых компаний не сможет преодолеть даже первую ступень — минимум 180 млн рублей для универсальных страховщиков.

Доля региональных страховщиков сократилась почти в два раза, а доля компаний из Санкт-Петербурга составляет менее 1%. В топ-20 страховщиков нет ни одной компании, которая была бы зарегистрирована не в Москве.

«Единственный вид страхования, в котором не так слабы позиции региональных страховщиков, — это ОСАГО. Это самый проблемный и нестабильный сегмент рынка как с точки зрения рентабельности, так и подверженности операционному, судебному, регуляторному рискам. Доля региональных страховщиков показывала положительную динамику до 2018 года, а в 2019-м незначительно просела, но остается самой высокой среди крупных видов», — добавляют эксперты.

За первое полугодие 2019 года на Москву пришлось 51,6% страховых премий, на Санкт-Петербург — 9,8%. При этом показатели Северной столицы прошлых лет варьировались в пределах 6—7%, когда для Москвы средние цифры находились в пределах 48—51%.