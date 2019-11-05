Почти 4,1 млрд человек в мире пользуются Интернетом, но в развитых странах женщины меньше мужчин выходят в Сеть, говорится в ежегодном докладе Международного союза электросвязи (МСЭ).



По данным союза, свыше половины женского населения планеты — 52%, не пользуются Интернетом и другими технологиями в области связи. Среди мужчин без Интернета живут 42%. При этом разрыв среди пользователей растет в Африке, арабских государствах и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В МСЭ отмечают, что в настоящее время 96% населения проживает в доступности от сигналов мобильной связи, в том числе 93% людей имеют доступ к сетям уровня 3G и выше. Наибольшее покрытие зарегистрировано в странах южной и северной Америки, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе. Наименьший доступ наблюдается в странах Африки (всего 79%).

В документе подчеркивается, что разница в доступе к Интернету среди мужчин и женщин напрямую зависит от обладания мобильным телефоном. Из 85 государств, которые предоставили МСЭ соответствующие данные, в 61 стране больше мужчин, чем женщин, обладают сотовыми. В Чили разрыв составляет 12%. При этом вовсе без Интернета в мире до сих пор проживает 3,6 млрд человек.