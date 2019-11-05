Члены жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) при банкротстве застройщика смогут получить компенсацию из Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.



Так, члены ЖСК смогут получить не только поддержку в виде государственного финансирования достройки проблемных объектов, но и в виде компенсации стоимости жилья, если достройка объекта будет признана нецелесообразной.

Компенсации будут выплачивать независимо от даты создания ЖСК. Дольщик, обратившийся за компенсацией, автоматически перестанет быть членом ЖСК, а Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства перейдет право требования по обязательствам.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ранее заявлял, что первые компенсации начнут выплачивать уже в декабре, и сумма возмещения будет не меньше той, которую заплатил пайщик.

Госдума РФ приняла законопроект 15 октября, Совет Федерации РФ поддержал его 23 октября.