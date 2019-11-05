Банк России 5 ноября выпускает в обращение новые памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов.

Как сообщает пресс-служба регулятора, выпускаются серебряная монета номиналом 1 рубль «Ростехнадзор», а также монеты из серии «Российская (советская) мультипликация», посвященные мультфильму «Дед Мороз и лето»: серебряная номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов (в том числе с цветным покрытием) номиналом 25 рублей.

Выпуск серебряной монеты номиналом 1 рубль «Ростехнадзор» приурочен к 300-летию с момента подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллегии — органа по руководству горнорудной промышленностью. На монете изображена эмблема Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), которая в числе прочего осуществляет функции по контролю и надзору в сфере безопасности работ, связанных с пользованием недрами. Тираж монеты составляет 3 тыс. штук.

На монетах «Дед Мороз и лето» изображена сцена из соответствующего мультфильма.

В частности, на серебряной монете номиналом 3 рубля изображение выполнено в цвете. Тираж составляет 3 тыс. монет.



Аналогичные монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей представлены в обычном исполнении (тираж составляет 450 тыс. штук) и с цветным изображением (50 тыс. штук).

