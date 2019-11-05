Банк «ФК Открытие» снизил ставки по потребительским кредитам .

Программа рефинансирования «Нужные вещи» доступна по ставке 8,5% годовых в первые 12 месяцев финансирования, 10,5% годовых при сроке два года и 23% годовых при сроке пять лет с 13-го месяца. Сумма кредитования — от 50 тыс. до 5 млн рублей. Условия действуют при наличии страхования, в случае отсутствия — при сумме кредита до 300 тыс. рублей ставка составит 15,4% при сроке финансирования два года, 24,3% — при сроке пять лет; при сумме кредита от 300 тыс. рублей — 11,9% при сроке два года, 21% — при сроке пять лет.

«Универсальный» кредит на любые цели предоставляется в сумме от 50 тыс. до 3 млн рублей на срок от двух до пяти лет. Ставка зависит от срока кредитования: 8,5% годовых в первые 12 месяцев финансирования, 10,5% при сроке два года и 24,3% при сроке пять лет с 13-го месяца и далее до окончания срока кредитования. Условия действуют при наличии страхования, в случае отсутствия — при сумме кредита до 300 тыс. рублей ставка составит 15,4% при сроке финансирования два года, 24,3% при сроке пять лет; при сумме кредита от 300 тыс. рублей — 11,9% при сроке два года, 20,5% — при сроке пять лет.

«На сегодняшний день такие условия являются одними из самых выгодных на рынке потребительского кредитования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.