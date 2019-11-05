Искусство и технологии создают голубой океан для бизнеса! Что будет?
Бизнесмены, стартапы, профессионалы арт-рынка и художники обсудят развитие рынка современного цифрового искусства:
- создание и продвижение бизнес-проекта в области цифровых технологий и искусства,
- Классификация предметов цифрового искусства: живопись, скульптура, инсталляции и актуальность ART+TECH на международном рынке,
- опыт привлечения инвестиций и успешное развитие международного стартапа;
- использование NFT токенов, как предмета коллекционирования, передачи и хранения цифрового искусства.
СПИКЕРЫ:
Евгений Добровольский (AR)
- основатель платформы дополненной реальности ARROUND.WORLD Денис Белькевич
- экономист сферы искусства, консультант по инвестированию и управлению частных коллекций.
Алексей Кочетков (AI)
- CEO Mubert (генеративная музыка)
Евгений Булочка
- начальник отдела цифровых технологий “Мосэнергопроект” Леонид Морозовский(Blockchain) •эксперт в области цифровых финансов
Искусство новых медиа будет представлено:
- VR - Федорин Порфирий Иванович (космогонический сюрреализм, виженари арт) выставлятся в Третьяковской Галерее на Крымском Валу, Galleria Vista, Рим, Италия, "Casus Pacis" – Музее уличного искусства, (MANIFESTA 10), Музее “ЭРАРТА”, СПБ
- 3D - Александр Гулинов (Фотограф, художник 3D Art)
- AR @vvesnaleto ( Анастасия Ягодинец ) Первый в мире русский ОБЗОРЩИК МАСОК
- NEW MEDIA ART - Зорик Истомин Современный русский художник, автор диджитал аватара Scazy и основатель студии THĒ, занимающейся коллаборациями художников и брендов.
Гости: Среди гостей вечера - Игорь Баринов, участник клуба CSHP.CLUB и владелец самого дорого в мире цифрового crypto art, художественное произведение "Небесное кибер-измерение" с крипто котом Гильерма Твардовского внутри, стоимостью 140 000 долларов, которое Игорь приобрел на благотворительном аукционе Codex Protocol Ethereal Live в NYC. А также - представители бизнеса, венчурных фондов, технологических компаний и бизнеса.
Как попасть? Покупая билеты вы становитесь участником программе меценатов - ДРУЗЬЯ DISARTIVE
Ссылка на подробную информацию и билеты
Нет комментариев