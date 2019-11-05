Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически. Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить карту через приложение Wallet.

В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch. Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях.

Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

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РНКО «Платежный Центр» (ООО) – оператор по переводу денежных средств, оператор электронных денежных средств и эмитент карт. Лицензия Банка России №3166-К от 14 апреля 2014 года.

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – российский финтех-провайдер доступа участников финансовой индустрии к технологиям мирового уровня для ведения бизнеса и предоставления финансовых услуг клиентам. Компания специализируется на проектировании, разработке и тиражировании решений для кредитно-финансовых организаций, оказании широкого спектра процессинговых услуг на платежном рынке, входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на Российском рынке.

ГК ЦФТ работает на рынке программ лояльности с 2005 года и оказывает комплексные услуги в области проектов лояльности, включая эмиссию и процессинг операций по картам (бонусным, подарочным, предоплаченным платежным), инструменты для глубокого анализа данных и маркетинговой сегментации клиентской базы, White-label онлайн-банкинг. В портфеле решений компании более 300 проектов программ лояльности с уникальным функционалом и общим числом участников свыше 100 млн пользователей.

Источник: ЦФТ