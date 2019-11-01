Группа «Интерфакс» и Объединенное кредитное бюро (ОКБ) объявили о запуске аналитического сервиса для оценки кредитных рисков компаний, призванного повысить доступность банковского финансирования для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба бюро.

«Новый сервис использует накопленные ОКБ кредитные истории юридических и физических лиц (учредителей и руководителей компаний), а также комплексную информацию «СПАРК-Интерфакс», ведущей российской системы по оценке рисков компаний», — говорится в релизе.

Агрегированная оценка кредитного риска «Бизнес-скоринг СПАРК-ОКБ» базируется на максимально полном наборе данных о бизнесе и методике, разработанной аналитиками ОКБ и «Интерфакса». Сервис также предусматривает разработку кастомизированных моделей оценки кредитного рейтинга компании-заемщика по запросу банков.

В рамках проекта ОКБ и «Интерфакс» провели комплексный анализ рынка кредитования малого бизнеса в России.



Данные опроса, проведенного «Интерфаксом» и ОКБ, показали, что большинство предпринимателей считают сейчас процессы оценки их кредитной заявки банками сложными, длительными и непрозрачными. В то же время детальный анализ уровня просрочек в сегменте МСБ показал, что реальный уровень дефолтов компаний (если корректно учитывать накопленные в прежние годы долги и анализировать портфель кредитов по «поколениям») в настоящее время снизился ниже 3%.