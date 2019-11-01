Банк «Уралсиб» предлагает ипотечный кредит на приобретение недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Ставка составит от 8,99% годовых при приобретении строящейся недвижимости и сумме кредита от 5 млн рублей и от 9,29% — при приобретении готовой недвижимости.

«Данный кредитный продукт предоставляет возможность заемщику приобрести квартиру, которая на дату заключения сделки будет обременена ипотекой стороннего банка по кредиту продавца. Обеспечением по кредиту выступают залог приобретаемой недвижимости и поручительство продавца в период с даты выдачи кредита до даты государственной регистрации перехода права собственности на квартиру к покупателю», — уточняют в банке.

Выдача кредита покупателю происходит до государственной регистрации сделки купли-продажи жилья под поручительство продавца. Это позволяет осуществить досрочное погашение кредита продавца и снять обременение стороннего кредитора, после чего осуществить регистрацию перехода права собственности от продавца к покупателю.

Для продавца — это возможность быстро продать квартиру, а для покупателя — приобрести понравившуюся недвижимость, даже если она находится в залоге по ипотечному кредиту продавца.