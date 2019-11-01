Банк «Санкт-Петербург» предлагает бизнесу воспользоваться инновационными решениями платформы «БСПБ Бизнес» в формате мобильного приложения, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Мобильное приложение для юридических лиц «БСПБ Бизнес» является логическим этапом трансформации банка «Санкт-Петербург» в цифровой банк для корпоративных и частных клиентов. Теперь корпоративные клиенты банка могут получить необходимый спектр дистанционных сервисов для бизнеса, быстро и безопасно совершать платежи и другие банковские операции, когда и как им удобно — через компьютер, ноутбук, планшет или смартфон», — говорится в релизе.

Мобильный банк разработан в партнерстве с компанией Touch Instinct.

«Концепция «БСПБ Бизнес» — банк для ежедневного использования, а значит, простой и понятный для пользователя, с привлекательным и современным интерфейсом», — отмечают в банке. Так, приложение выделяет быстрый вход, информативная история операций, возможность повтора платежа, отправка выписки на e-mail, сервис проверки контрагентов «Светофор» и другие необходимые бизнесу опции.

Также с экрана мобильного телефона, в какой бы точке земного шара ни находился клиент банка «Санкт-Петербург», он сможет контролировать движение средств, изменение остатка по счету, динамику поступлений и списаний средств в разрезе контрагентов, с суммами поступлений и списаний за определенный период.