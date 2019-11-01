Сервис удобен для начинающих предпринимателей.
Банк «Ак Барс» запустил сервис дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для малого бизнеса на базе платформы Digital2Go. «Ак Барс Бизнес Драйв» решает полный спектр задач ДБО для предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Cервис дистанционного банковского обслуживания разработан на базе цифровой платформы Digital2Go от BSS и обеспечивает комфортное взаимодействие предпринимателя с банком как в мобильном приложении, так и web-интерфейсе: клиент может легко контролировать счета, быстро создавать платежные поручения и получать выписки», — говорится в сообщении.
На главной странице отображаются ключевые действия, важные события, лента всех операций, данные о блокировках средств на счете.
«Сервис удобен для начинающих предпринимателей. Он отличается высокой скоростью работы: предприниматель быстро найдет нужный платеж, воспользовавшись поиском, а с помощью функции автозаполнения оперативно внесет информацию о контрагенте. Для лучшей наглядности данные о платежах представлены в виде инфографики. В дальнейшем планируется расширить функционал сервиса для бизнеса», — отмечает начальник управления трансакционного бизнеса «Ак Барса» Ильдар Абдуллин.
Услуга подключения к системе дистанционного банковского обслуживания бесплатна.
В рамках онлайн-платформы «Ак Барс Бизнес Драйв» банк внедрил новый инструмент — «Ревизор», который предупреждает клиентов о сомнительных операциях. «Ревизор» проводит оценку по операциям клиента и показывает рейтинг надежности компании. Таким образом, предприниматель заранее оценит ситуацию и избежит блокировки счетов в рамках 115-ФЗ, отмечают в банке.
Нет комментариев