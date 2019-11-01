Московский Кредитный Банк (МКБ) запустил онлайн-игру «МКБэтмен», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В игре пользователи могут сражаться с ежедневными тратами, побеждать и накапливать бонусные баллы. За каждый выигрыш пользователям начисляются баллы «МКБ Бонус», которые можно потратить, оформив «Москарту», — говорится в сообщении банка.

Один набранный в игре балл равен 1 баллу «МКБ Бонус». Конвертация баллов происходит по курсу 1 балл равен 1 рублю. К компенсации доступны любые операции, не входящие в категории повышенного начисления.

Баллы по «МКБэтмен» не начисляются по картам, оформленным до 16 октября 2019 года включительно.

C момента запуска более 10 тыс. пользователей приняли участие в игре.