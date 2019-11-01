Никто не застрахован от санкций, отметил глава МИД РФ.
США бездумным использованием санкций продемонстрировали, что американский доллар является ненадежной валютой, поскольку страны, использующие ее, могут оказаться заложниками американской внешней политики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».
«Никто не застрахован, даже американские союзники, от санкций. Это такая «дубина», которой «размахивают» абсолютно бездумно, — сказал Лавров, добавив, что страны, использующие в расчетах американские доллары могут в любой момент оказаться в заложниках геополитических планов Вашингтона. — Президент России Владимир Путин не раз об этом говорил: это колоссальная ошибка США, потому что, да, многие страны послабее будут подчиняться, пытаться следовать американским ультиматумам в стремлении избежать или избавиться от санкций, но в среднесрочной и тем более в долгосрочной перспективе это будет работать против доллара, поскольку США доказали, что доллар — ненадежная валюта».
Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ внесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ. В свою очередь замглавы Минфина Алексей Моисеев в декабре сообщал, что министерство допускает появление единой цифровой валюты в ЕАЭС в 2020—2021 годах. Проект единой цифровой валюты ЕАЭС будет аналогом ЭКЮ, использовавшейся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979—1998 годах.
Нет комментариев