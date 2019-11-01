Государственный долг США достиг новой рекордной отметки в 23 трлн долларов, сообщило американское Министерство финансов.



Отмечается, что из этой суммы только 17 трлн долларов находятся в руках граждан и финансовых институтов, оставшиеся 6 трлн представляют собой займы между разными учреждениями федерального правительства.

Рост госдолга стал отмечаться за время правления американского президента Дональда Трампа. Так, на момент его вступления в должность показатель задолженности в 2017 году составил 19,9 трлн долларов. В 2019 году дефицит составил порядка 1 трлн долларов, а проведенная Трампом налоговая реформа в 2017 году должна увеличить за десятилетие бюджетный дефицит на 2 трлн долларов. Также отмечается рост расходов на оборону: бюджет Пентагона составляет около 700 млрд долларов в год.

Ранее аналитики американской инвестиционной компании AllianceBerstein сделали свои подсчеты относительно реального госдолга США. Так, выяснилось, что показатель госдолга к этому году составил 1 832% общего объема экономики, а к 2026 году цифра может возрасти до 30 трлн долларов. Отмечается, что под управлением инвесткомпании находятся активы на 586 млрд долларов.