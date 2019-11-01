Клиенты банка «Открытие» теперь могут воспользоваться сервисом «Seeneco. Финансы бизнеса» непосредственно на «Бизнес-портале», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сервис позволяет визуализировать и анализировать доходы и расходы компании в виде графиков и диаграмм. А также отслеживать движение денежных потоков и прогнозировать результаты сделок», — говорится в релизе.

Воспользоваться «Seeneco» можно в разделе «Партнерские сервисы». При подключении сервиса обмен данными с банком начнется автоматически.

Все онлайн-сервисы «Бизнес-портала» доступны через единую учетную запись — цифровой профиль пользователя. В экосистему включены образовательная платформа Open Academy, сервисы бухгалтерии, выставления счетов, мониторинга цен конкурентов, управления рекламой в Интернете. Клиентам банка доступно более 50 специальных предложений и промо-кодов от партнеров, например, на рекламу в социальных сетях.

«Бизнес-портал» — это не только интернет-банк, где можно совершать операции по счету, размещать депозиты, подавать заявки на кредиты и т. д. — комментирует начальник управления развития электронного бизнеса банка «Открытие» Тимур Измайлов. — В «Бизнес-Портале» мы собрали сервисы, которые помогают предпринимателям решить конкретные задачи и оптимизировать рутинные операции».