Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Китаю ввести ответные меры против США в сумме, не превышающей 3,579 млрд долларов ежегодно, говорится в сообщении ВТО.

«Китай может требовать разрешения от Органа по урегулированию споров (DSB) о прекращении уступок или других обязательств на уровне, не превышающем 3,579 миллиарда долларов ежегодно», — говорится в сообщении.

Организация поясняет, что объем возможных ответных мер соответствует ущербу Китая от действий США и потому не должен превышать указанной отметки. Ущерб, согласно документу, связан с мерами США, которые не соответствовали правилам ВТО и использовались в антидемпинговых расследованиях.

В сентябре 2018 года Китай запросил у ВТО разрешения на ответные меры против США в сумме 7,043 млрд долларов в год.