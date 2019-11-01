Пополнить счет мобильного телефона можно в любом пункте обслуживания Юнистрим – достаточно указать номер телефона.

Услуга доступна для номеров крупнейших операторов Таджикистана: ТСелл – Сомонком, ТСелл – Индиго, Beeline Таджикистан, Мегафон Таджикистан и Вавилон-М. Тариф составляет 1,5% от суммы пополнения, а конвертация из рублей в сомони производится по официальному курсу Национального банка Таджикистана – это выгодно отличает предложение Юнистрим.