Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon, который в 2018 году привлек 8 млн долларов инвестиций от фондов Rusnano Sistema SICAR и Skolkovo Ventures, первым в России запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces. Он ориентирован на ретейл, HoReCa, банки, сферу услуг, а также офисные и открытые пространства, сообщает в пятницу пресс-служба группы «Роснано».

Сервис уже проходит пилотное тестирование в сетевых кафе OneBucksCoffee, «Правда Кофе» и других компаниях.

«Существующие решения для распознавания лиц от других вендоров требуют установки локального дорогостоящего и сложного оборудования. Перенос технологии в облако избавит бизнес от необходимости покупать новое специализированное оборудование и даст доступ к аналитике с любого устройства по всему миру при наличии доступа в Интернет», — говорится в релизе.

Ivideon Faces умеет распознавать новых и постоянных клиентов, анализировать посещаемость по дням и часам, определять возраст, пол и эмоции людей. С помощью сервиса бизнес получит возможность формировать списки посетителей (постоянных и нежелательных), настраивать уведомления при обнаружении лиц из списков, искать конкретные лица в архиве и формировать детальные отчеты по целевой аудитории. Таким образом, решение позволит ретейлу и банкам создавать персональные предложения для гостей и оптимизировать работу персонала, а крупным офисным пространствам — вести подсчет сотрудников и учет рабочего времени.

Для работы Ivideon Faces необходимы только камеры видеонаблюдения. Технология работает с любыми, в том числе устаревшими, моделями с помощью продукта Ivideon Bridge, который позволяет подключить одновременно до 16 устройств или каналов видеорегистратора к облаку.

«У игроков потребительского рынка есть острая необходимость «узнавать» своего покупателя в лицо: персонализировать сервис и предложения, анализировать настроение гостя, его готовность вернуться. Наша основная задача — дать рынку доступный и понятный инструмент распознавания эмоций и определения портрета аудитории», — говорит генеральный директор Ivideon Андрей Юдников.



Ivideon Faces стоит от 3 150 рублей в месяц за одну камеру. Стоимость зависит от глубины облачного архива и количества уникальных распознаваемых лиц. Под потребности бизнеса могут быть сформированы персональные условия.