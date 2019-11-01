Законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) предполагает два режима — общий и индивидуальный для инвестиций свыше 10 миллиардов рублей, власти гарантируют неизменность налоговых и регуляторных условий для бизнеса на три года, возместят ущерб в случае их изменения, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.

Как сообщил Иванов, правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который предполагает два режима реализации проектов. «Есть общий проектный и индивидуальный проектный режим. Индивидуальный проектный — от 10 миллиардов рублей инвестиций. Общий проектный режим — от 250 миллионов в социальной (сфере. — Прим. ред.), от 1,5 миллиардов рублей — промышленность, село, цифра, и 5 миллиардов рублей — все остальное», — сказал он.

Смысл общего проектного режима — сформировать механизм адаптации бизнеса к изменяющимся регуляторным условиям. «В рамках этого режима мы с Минэкономразвития сформировали единый перечень мер государственной поддержки, и принципы, на которых они предоставляются, для того, чтобы в дальнейшем сформировать удобный универсальный навигатор для любого желающего реализовать инвестиционный проект на территории России», — рассказал замминистра. Этот режим предполагает фиксацию ставок по налогу на прибыль, на имущество и землю на три года, а также трехлетнюю отсрочку введения в действие регуляторных норм, которые могут повлечь дополнительные издержки для проекта.

«Законопроект предусматривает возможность заключить соглашение с РФ, субъектом РФ и в отдельных случаях с организациями с государственным участием, позволяющие на срок реализации проекта 6, либо 15, либо 20 лет получить неизменность условий ведения бизнеса в части налоговых и регуляторных условий с обязательством государства в случае, если эти наши договоренности нарушаются — возместить организации, реализующей проект, ущерб, который связан с нарушением такого рода условий», — пояснил Иванов.