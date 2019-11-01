Российский рубль стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году, сообщает «Российская газета» , ссылаясь на немецкое издание Focus.

В статье Focus отмечается, что на рубль оказали большое влияние внешнеполитические и внешнеэкономические вызовы, такие как санкции со стороны Запада и снижение нефтяных котировок. Однако российская валюта успешно со всем этим справилась и перестала реагировать на политические изменения и колебания на мировом товарном рынке. Спрос на российскую национальную валюту вызван снижением доходности в развитых странах, спровоцированным монетарной политикой их Центробанков, а доходность рублевых активов для международных инвесторов остается привлекательной.

Также финансовая ситуация в РФ заметно улучшается, говорится в статье.