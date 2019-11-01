Условия акции простые: нужно оплатить бесконтактной банковской картой UnionPay проход через турникет на платформах «Аэроэкспресс» в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, и с карты спишется всего 1 рубль. Предложение действует на проезд в вагонах стандартного класса на всех направлениях движения поездов «Аэроэкспресс». Каждый участник акции может воспользоваться скидкой не больше 4-х раз в месяц. Организатором акции является компания «Аэроэкспресс».

Напомним, что клиенты «Восточного» могут оформить как дебетовую, так и кредитную карту платежной системы UnionPay. Выбрать подходящую карту UnionPay от «Восточного» можно на сайте банка по ссылкам ниже: кредитные карты и дебетовые карты .

Подробнее об условиях акции можно прочитать на сайте банка «Восточный» , полные правила доступны на сайте компании «Аэроэкспресс» .