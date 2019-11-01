Начавший работать с 1 ноября первый суперсервис для автомобилистов по оформлению европротокола онлайн «Помощник ОСАГО » будет дорабатываться и расширять функционал с учетом пожеланий пользователей, сообщил на брифинге в Центробанке заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.

«Сейчас он работает в тестовом режиме и далее мы будем его дорабатывать, — сказал Паршин. — в частности, скоро в нем появится новый функционал , например, конструктор дтп для отображения схемы аварии. «Помощник ОСАГО» — первый из 25 суперсервисов, которые в ближайшие годы мы планируем реализовать».



Приложение уже доступно для скачивания в интернет-магазинах приложений. Для оформления ДТП, его нужно установить на смартфоне одного из участников аварии. Информация о водителях и транспортных средствах будет подтягиваться из личного кабинета водителя на портале госуслуг. Пользователь сможет выбрать вариант оформления аварии — с фотофиксацией или без. Подписанная участниками форма извещения направляется в базу Российского союза автостраховщиков (РСА), после чего участников уведомят об успешном оформлении ДТП. Но схему ДТП придется пока рисовать самостоятельно, до тех пор пока не начнет работать дополнительный сервис в приложении. Схему и заявление нужно будет привезти страховщику лично.

Как ожидается, использование электронного извещения позволит сократить время на оформление автоаварии по «Европротоколу» до 15 минут и снизить количество пробок на дорогах, вызванных мелкими ДТП.

«Появление в каждом смартфоне помощника, который упростит и ускорит оформление дорожной аварии, означает не только сэкономленное время для участников ДТП, но и уменьшение пробок на дорогах и, как следствие, сокращение издержек и для людей, и для экономики, — прокомментировал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. — Сервис будет расширяться, поэтому мы будем принимать предложения от пользователей по его усовершенствованию».

По словам президента РСА Игоря Юргенса, приложение было создано в рекордно короткие сроки при продуктивном сотрудничестве на условиях государственно-частного партнерства. «Сейчас около 60% аварий оформляются без вызова сотрудников ГИБДД по европротоколу, а начинали с 5%», — говорит он.

Первыми пользоваться сервисом смогут водители пяти регионов: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также республика Татарстан, включенная в проект уже в процессе его реализации.

«Это самые крупные регионы, где больше всего автовладельцев и пробок, а также высокая техническая готовность использовать приложение. Как только мы обкатаем его в этих регионах и исправим ошибки в приложении, сможем распространить его на другие регионы», — дополнил Игорь Юргенс. Сейчас в России 40 млн электронных полисов ОСАГО, подтвержденную учетную запись имеют 64 млн человек, то есть потенциальных пользователей приложения в стране будет много.