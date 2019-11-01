Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве, частично признал исковые требования и согласился передать государству 72,75 млн долларов, 8,5 млн евро, 4 тыс. фунтов и 810 млн рублей, объявил адвокат Владимир Михайлов. По его словам, клиент также согласен на конфискацию автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок.

Таким образом, всего Черкалин согласен на изъятие 810 млн рублей, 72,7 млн долларов, 8,5 млн евро. В общей сложности, по курсу ЦБ на сегодня, это почти 6,1 млрд рублей «живыми» деньгами, без учета остальных активов.

Как объяснил защитник, эти деньги полковник получил «из не предусмотренных законом источников». При этом остальные требования ответчик не признает, подчеркнул Михайлов.

По мнению Черкалина, Генпрокуратура требует взыскать незаконно 120 тыс. рублей, менее чем 2 тыс. швейцарских франков, а также квартиры, дома, нежилые помещения, земельные участки, парковочные места и ювелирные украшения, которые принадлежат его родителям, бывшим женам, другим родственникам и близким. Всего прокуратура требует изъять у полковника и его родных около 6,5 млрд рублей. Обвинение настаивает, что происхождение этих активов подсудимый объяснить не может.