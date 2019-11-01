Верховный суд Якутии подтвердил не связанное с реальным лишением свободы наказание кассиру ВТБ, похитившей из хранилища 15 млн рублей на свадьбу дочери, день рождения супруга и личные нужды, сообщает пресс-служба суда.

Как отметили в Верховном суде, представитель банка подал апелляцию на приговор Якутского городского суда от 15 августа 2019 года, которым Саранюк Н.С. осуждена за хищение средств в особо крупном размере на пять лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

В суде установлено, что, пользуясь своим служебным положением, кассир, разработала «способ хищения денежных средств из хранилища банка и похитила 15 миллионов рублей в период с 14 июня 2014 года по 23 мая 2018 года».

В суде первой инстанции она рассказала, что похищенное потратила на личные нужды, в том числе на дорогостоящую одежду, парфюмерию, отдых.

«Так, на свадьбу дочери ею было похищено 1,5 миллиона рублей, ежедневно на продукты питания расходовалось не менее трех тысяч рублей, для проведения дня рождения супруга похитила 300 тысяч рублей. Свою вину осужденная признала полностью. С учетом смягчающих вину обстоятельств, в том числе наличие группы инвалидности, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд посчитал возможным назначить Саранюк Н.С. наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 14 миллионов 875 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.

С приговором горсуда не согласился представитель потерпевшего, в апелляционной жалобе он просил исключить указание суда о назначении наказания условно, назначить в качестве дополнительного наказания запрет занимать должность, связанную с работой с денежными средствами.

«Проверив представленные материалы уголовного дела, изучив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, выслушав стороны, суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для назначения осужденной наказания в виде реального лишения свободы и определил приговор суда 1 инстанции оставить без изменения», — заключили в Верховном суде.

Приговор вступил в законную силу.