С 1 ноября из реестра операторов платежных систем исключена запись об НКО «ОРС» в качестве оператора платежной системы «Платежный сервис «Объединенная расчетная система».
Платежная система «Платежный сервис «Объединенная расчетная система» исключена из реестра ЦБ, свидетельствуют материалы регулятора.
Центробанк приказом от 31 октября исключил из реестра операторов платежных систем с 1 ноября запись о небанковской кредитной организации «Объединенная Расчетная Система» в качестве оператора ПС «Платежный сервис «Объединенная расчетная система». Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.
Банк России зарегистрировал НКО «ОРС» в качестве оператора платежной системы «Платежный сервис «Объединенная расчетная система» 30 сентября 2016 года. Перед этим ЦБ исключил НКО «ОРС» из реестра в качестве оператора платежной системы «Объединенная расчетная система». В организации тогда пояснили, что ее платежная система перерегистрируется под новым названием в связи с технической необходимостью.
Согласно информации в разделе «Проекты» на сайте НКО «ОРС», организация, в частности, осуществляет эмиссию и эквайринг карт UnionPay для банков-партнеров, осуществляет АТМ-эквайринг карт American Express и JCB (оказывает банкам услуги по подключению банкоматов к обслуживанию таких карт). По данным сайта компании и реестра операторов платежных систем, НКО «ОРС» также является одним из расчетных центров платежной системы «Бэст».
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