Рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов в национальной и иностранной валюте банка «Агропромкредит» и прогноз по эмитенту с «негативного» на «стабильный», подтвердив долгосрочные депозитные рейтинги банка на уровне «B2». Также подтверждены базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка — на уровне «b2» — и еще ряд его рейтингов. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Улучшение прогноза по рейтингам отражает устойчивость запасов капитала банка к фиксируемым им убыткам, снижение доли проблемных ссуд и наличие существенной подушки ликвидности.

Доля проблемных ссуд снизилась у банка до 5,8% на 30 июня этого года с 11,4% на конец 2018-го — в основном за счет продажи старых проблемных ссуд в розничном портфеле. При этом кредиты составляют лишь 37% от общих активов банка (против 50-процентной доли ликвидных активов с низким риском: денежных средств, размещений в Банке России и госбумаг), что ограничивает риски по активам.

«Агропромкредит» сохраняет высокий уровень достаточности капитала, несмотря на отрицательные финансовые результаты. При этом существуют риски для капитала банка из-за его вложений в непрофильные активы (землю и недвижимость), доли в уставном капитале Курганской генерирующей компании и кредитов, выданных связанным сторонам, следует из релиза.

Давление на финансовый профиль банка оказывают фиксируемые им убытки по МСФО. На финансовый результат отрицательно влияют, в частности, низкие доходы от основной деятельности из-за уменьшающейся процентной маржи и стабильно высокие операционные издержки (включая солидные выплаты акционерам). Возврат к стабильной прибыльности потребует существенной оптимизации издержек и будет зависеть от дальнейших успехов банка в повышении комиссионных доходов, которое уже начало происходить.

По мнению Moody's, бизнес «Агропромкредита» в значительной степени зависит от связей ключевого акционера, что представляет риск для деятельности банка и его финансовых показателей. Также аналитики обращают внимание на узкую клиентскую базу банка и высокую концентрацию кредитного портфеля (на 20 заемщиков приходится 88% валового объема кредитов) из-за нишевой бизнес-модели.



Напомним, ключевым владельцем, оказывающим значительное влияние на деятельность кредитной организации, на протяжении долгого времени является председатель совета директоров Артем Биков, который ранее занимал ряд государственных должностей, а также руководящие посты в Уральской энергетической управляющей компании и «Тюменьэнерго».