Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.

«Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для ее перерасчета), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если такие документы находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России», — говорится в сообщении ведомства. В Минтруде уточнили, что проект приказа размещен для обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов.

Например, исключена необходимость предоставления документов, выданных жилищно-эксплуатационными организациями или органами местного самоуправления, как подтверждающих различные факты в целях установления пенсии, например, факта воспитания ребенка до восьмилетнего возраста, необходимого для установления досрочной страховой пенсии по старости многодетной матери. Такой факт предлагается устанавливать на основании сведений индивидуального персонифицированного учета, паспорта, свидетельства о браке, свидетельства о смерти, иных документов, содержащих сведения о достижении ребенком восьмилетнего возраста.

Также закрепляются общие положения о том, что основанием для установления пенсий являются в том числе сведения, содержащиеся в федеральных государственных информационных системах. Например, это сведения об установлении инвалидности, которые содержатся в федеральном реестре инвалидов, об актах гражданского состояния (сведения о рождении, о смерти).

Кроме того, закрепляются положения о прекращении либо приостановлении выплаты пенсии и иных выплат, предоставление которых зависит от факта работы, на основании сведений индивидуального персонифицированного учета, пояснили в Минтруде.