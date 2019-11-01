Минфин РФ рассматривает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов, сообщил в пятницу журналистам первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

По словам министра, самозанятые положительно оценили онлайн-сервисы для уплаты налогов, поэтому ведомство планирует в перспективе перевести на аналогичные методы весь остальной малый бизнес.

«Налог на профессиональный доход, или, как мы говорим, специальный особый режим для самозанятых, как показывает практика проведения эксперимента в четырех регионах, — он интересен для предпринимателей», — отметил глава Минфина. Основная задача этого налога — простой и понятный режим работы для желающих заниматься бизнесом, подчеркнул он.

«Зачастую такие люди еще занимаются бизнесом всерую, втихаря, не регистрируясь нигде и не платя налоги. И в результате они страдают: не могут получить кредит, не могут поучаствовать в программах господдержки», — заключил министр.