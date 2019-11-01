Ряд банков с 1 ноября внесли изменения по картам в части бонусных программ , кешбэка и процента на остаток .

Кешбэк и бонусные программы

Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк по картам «Максимум» и «Максимум Gold» предлагают на период до 31 января 2020 года повышенный кешбэк в размере 10% в категориях «заведения общественного питания», «заведения общественного досуга» и «магазины бытовой техники». Максимум можно получить 500 рублей в месяц по Visa Classic и 1,5 тыс. рублей по Visa Gold.

Банк «Союз» с ноября будет начислять баллы в категории «кино» (вместо категории «рестораны и кафе»): по картам «Мой бонус» — в размере 8%, по «Премиальной» — 10%. За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов.

Банк «Нейва» в ноябре начисляет кешбэк в размере 1,5% ( Visa Classic ) или 3% ( Visa Gold ) при совершении держателем покупок по кредитным и дебетовым картам в категории «спортивные товары и услуги» (вместо категории «товары для животных, аптеки»). Как и прежде, по картам Visa Classic действует возврат в размере 0,5% от всех покупок и 1,5% в категории «АЗС», по Visa Gold — 1% и 3% соответственно.

«Ренессанс Кредит» в ноябре начислит баллы в размере 5% в категории «бытовая техника» (вместо категории «автоуслуги») по кредитной карте . Как и прежде, предусмотрено начисление 1% за любые другие безналичные покупки. В период действия акции можно накопить не более 1,5 тыс. бонусов. Потратить бонусы можно будет в категории «развлечения» (прежде — «ювелирные украшения») по курсу 1 рубль — 1 бонус. Максимальное количество бонусов, которое может быть конвертировано в рубли в течение месяца, — 1 тыс. Также накопленные бонусы можно использовать для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке, но уже по курсу 1 рубль — 2 бонуса (не более 4 тыс. бонусов в месяц).

Локо-Банк до 31 декабря 2019 года будет начислять вознаграждение по картам «Простой доход» и «Максимальный доход» в размере 10% за покупки в кафе, барах и ресторанах. Для получения кешбэка необходимо совершить операции по карте на общую сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма выплаты в рамках акции — 1 тыс. рублей. Дополнительно держателям карты «Максимальный доход» будет начислено 0,5% за покупки в других категориях и до 30% за покупки в интернет-магазинах, являющихся партнерами банка. Также на остаток средств на счете можно получить до 7,75% годовых.

Челиндбанк по карте «Золотой кэшбэк» в рамках акции, действующей до 31 декабря 2019 года, начислит кешбэк в размере 5% в категории «кафе и рестораны». Все действующие до акции категории сохраняются. Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. рублей, 50 долларов или 50 евро в месяц.

Банк «Агророс» в период до 31 декабря предлагает держателям дебетовых карт Platinum , в том числе моментальной и Platinum LK , повышенное начисление вознаграждения за покупки в категориях «массажные салоны», «салоны красоты и здоровья», «клубы — загородные клубы, членство (отдых, спорт), частные поля для гольфа». Для получения кешбэка необходимо совершить операции на общую суму от 15 тыс. рублей по карте Platinum и от 30 тыс. рублей по карте Platinum LK. За покупки в остальных категориях на сумму не менее 10 тыс. или 20 тыс. рублей соответственно будет начислено 1% от потраченной суммы.

Процент на остаток



Геобанк по дебетовым картам «Кэшбэк — что надо» и «Выбирай» будет начислять процент на остаток собственных средств: 6,25% годовых — при покупках на сумму от 3 тыс. рублей в месяц и ежедневном остатке от 20 тыс. до 700 тыс. рублей, 7% годовых — при покупках на сумму от 50 тыс. рублей в месяц и ежедневном остатке от 20 тыс. до 700 тыс. рублей.