Депутаты готовят поправки в законодательство, регулирующие проблему с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом пишет «Коммерсант» .

По словам главы центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марины Заботиной, детские доли чаще всего выделяются в случае, когда при приобретении жилья были использованы средства материнского капитала. По закону родители обязаны оформить нотариально заверенное обязательство по выделению детям долей в приобретаемом жилье, но потом семья оказывается ограничена в сделках с этой недвижимостью.

Заботина пояснила, что в случае дефолта по кредиту банк не сможет покрыть долг от продажи залога, поскольку доли несовершеннолетних находятся под защитой органов опеки. В итоге заемщики с детскими долями всегда получают отказ в ипотеке с участием имеющегося жилья.

Как считают эксперты, решением проблемы могло бы стать обязательство по выделению детских долей уже после погашения ипотечного кредита.