Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев на прошедшей в Банки.ру OFFICEPARTY заявил, что ожидает по итогам 2019 года чистую прибыль в размере не менее 25 млрд рублей.



«Наши ожидания по годовой чистой прибыли по МСФО за этот год — не меньше 25 миллиардов рублей», — заявил Гусев.

Напомним, что по итогам 2018 года банк заработал около 18 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Как подчеркнул предправления банка, на сегодняшний день Совкомбанк является третим по размеру активов частным банком в стране и представлен более чем в 1 тыс. городов России. Банк обслуживает более 5 млн розничных клиентов.