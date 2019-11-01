В России число преступлений с применением информационных технологий в январе-сентябре 2019 года выросло на 70%, а в 2018 году увеличилось вдвое, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Об этом говорится в сообщении министерства.

Колокольцев отметил, что среди новых угроз – мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии. Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников, добавил он.

По словам Колокольцева, за последние несколько лет многое сделано для повышения результативности предупреждения и пресечения таких преступлений.

«В прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел. В два раза больше установлено виновных лиц», — сообщил он.