Германский Deutsche Bank назвал свою собственную сделку, якобы связанную с предпринимателем из России, как подозрительную в отчете для надзорного органа при Министерстве финансов США. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на три неназванных источника.

По их данным, в 2016 году инвестиционный фонд, управляемый подразделением по контролю за активами Deutsche Bank в США, приобрел половину малоэтажного офисного здания в городе Менло-Парк в Калифорнии. Однако из-за финансовых трудностей функционеры банка были вынуждены впоследствии перепродать недвижимость.

Покупателем, согласно сведениям источников газеты, стала компания Willow Project, которая, по мнению некоторых членов руководства банка, якобы принадлежит предпринимателю Виталию Юсуфову — сыну бывшего министра энергетики РФ Игоря Юсуфова. Газета при этом не уточняет, когда именно была совершена сделка, стоимость которой, по ее информации, составила порядка 72 млн долларов.

Издание подчеркивает, что члены исполнительного комитета руководства банка в Нью-Йорке предпринимали попытку заблокировать сделку, апеллируя к возможному репутационному ущербу, который она может нанести финансовому институту. При этом, по сведениям газеты, речь не шла о том, что сделка может носить незаконный характер. Правление Deutsche Bank, штаб-квартира которого находится во Франкфурте-на-Майне, дало разрешение на оформление сделки, после чего американские функционеры банка направили отчет в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США, в котором обозначили совершенную трансакцию как подозрительную.

The New York Times подчеркивает, что банки ежегодно помечают как подозрительные тысячи трансакций, осуществляемых непосредственно их клиентами или с их участием. Однако ситуация, в которой финансовый институт обращает внимание регуляторов на проведенную им же сделку, носит незаурядный характер.