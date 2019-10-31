Центральный банк России отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 01 ноября 2019 № ОД-2519 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Эксперт Банк» АО «Эксперт Банк» (рег. № 2949, г. Омск)», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов кредитная организация занимала 209 место в банковской системе РФ.

Также причиной отзыва лицензии стало то, что кредитная организация проводила сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки; нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, говорится в документе.

Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.

В кредитную организацию назначена временная администрация, полномочия органов управления приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов.