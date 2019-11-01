Белоруссия при унификации денежно-кредитной политики с РФ рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции, в рамках которого курс национальной валюты будет плавающим, а цель по инфляции — близкой с таргетом российского ЦБ, заявил глава Национального банка республики Павел Каллаур.



«Мы принципиально договорились [с Центробанком РФ] о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам… и в Беларуси, и в России должен быть один режим монетарной политики — таргетирование инфляции. В России этот режим введен, в Беларуси его предстоит организовать», — сказал Каллаур журналистам.

По его словам, этот режим в Белоруссии может заработать с 2021 года. «Если будет приведено в порядок законодательство, соответствующее этому режиму, то он может функционировать с 1 января 2021 года», — отметил глава Нацбанка.

«Обменные курсы национальных валют должны быть плавающие. Ценовая стабильность будет для нас и Центробанка России ключевым вопросом, цели по инфляции должны быть где-то близки», — рассказал Каллаур о плане действий двух регуляторов.