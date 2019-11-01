Введение федерального отцовского капитала поддерживают 74% семей, предлагаемый размер — 453 тыс. рублей, сообщается в результатах мониторинга Общественной палаты РФ, проведенного к форуму «Сообщество» Комиссией по поддержке семьи, материнства и детства.

В топ-3 популярных направлений расходования федерального отцовского капитала респонденты назвали приобретение жилья (80%), оплату ипотечного займа (68%) и приобретение семейного автомобиля (61%).

Кроме того, мониторинг показал, что 57% респондентов поддерживают введение единого статуса многодетных семей на территории всей страны, еще 42% — предоставление мер поддержки вне зависимости от наличия регистрации по месту фактического проживания.

В исследовании приняли участие 10 861 человек из 83 субъектов РФ. Из них 93% женщины, 7% — мужчины. 58% — в возрасте 30—39 лет, 52% — многодетные семьи. Сроки проведения мониторинга — 13 августа — 14 октября 2019 года.