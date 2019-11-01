Банк «Союз» с 1 ноября ввел вклад «Замороженный процент». Оформить его можно в рублях на 367 дней.

Минимальная сумма при открытии в отделении составляет 300 тыс. рублей, доходность — 7% годовых.

При оформлении через интернет-банк минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей, доходность — 7,25% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

В случае досрочного расторжения выплаченные ранее проценты не пересчитываются и не удерживаются из суммы вклада, а за период со дня, следующего за днем последней выплаты, по день досрочного возврата вклада включительно проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.