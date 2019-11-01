Банк «Левобережный» предлагает кредиты для малого и среднего бизнеса до 7 млн рублей, половина суммы которых обеспечивается поручительством Фонда поддержки МСП Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Так, банк внес изменения в кредитный продукт «Фонд для бизнеса» , где нет требований о предоставлении залога для получения кредита: 50% от суммы кредита обеспечивается поручительством фонда, вторая половина — без обеспечения.

Теперь предприятия со средней годовой выручкой до 480 млн рублей, зарегистрированные на территории Новосибирска и Новосибирской области, могут получить кредит от 500 тыс. до 7 млн рублей на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. В первом случае срок кредита — до 60 месяцев, во втором — до 48 месяцев.

Условием для получения кредита является отсутствие подакцизных ОКВЭД.