Агентство по страхованию вкладов не позднее 15 ноября начнет выплату страхового возмещения вкладчикам омского Эксперт Банка, страховой случай в отношении которого наступил в пятницу, 1 ноября, в связи с отзывом его лицензии . Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Как напоминает агентство, клиенты банка — физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридические лица, отнесенные по закону к малым предприятиям и включенные в соответствующий реестр, имеют право на получение страхового возмещения по вкладам и счетам в размере 100% их суммы, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счетам в валюте сумма возмещения рассчитывается по сегодняшнему курсу ЦБ.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат агентство намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе не позднее 7 ноября.

Исходя из данных последней имеющейся у АСВ отчетности банка (по состоянию на 1 октября 2019 года) размер страховой ответственности агентства предварительно оценивается в 4,2 млрд рублей, в том числе по вкладам малых предприятий — в 140,6 млн рублей.



Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года. Требования вкладчиков к банку, не компенсированные страховкой, будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации его активов и иного имущества.