Время, проведенное неработающими женщинами в уходе за ребенком, необходимо засчитывать в трудовой стаж. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Совершенно справедливо, что, даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребенка и занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то, конечно, ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время», — сказала омбудсмен в четверг в эфире программы «Утро России» телеканала «Россия 1», комментируя вопрос включения отпуска по уходу за ребенком в трудовой стаж.

Вместе с тем, она считает, что эта инициатива должна касаться всех женщин, которые ухаживают за детьми. «Мы говорим и о декретном отпуске в отношении работающей женщины, за которой сохраняется место работы», — подчеркнула Москалькова.

Она выразила надежду, что данное предложение будет поддержано.

Министерство труда и социального развития РФ ранее сочло справедливым и обоснованным предложение об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж при назначении пенсии.