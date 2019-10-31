Доля людей, знающих, куда обращаться, если их права в банке или страховой компании нарушены, выросла на 15 процентных пунктов (п. п.) — до 47% с 2013-го по 2019 год в пилотных регионах проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности населения. Об этом говорится в материалах исследования аналитического центра НАФИ.

В регионах — участниках рост составил 4 п. п. (до 44% с 2015-го по 2019 год), по России в целом — 3 п. п., отмечается в результатах исследования.

Также в регионах проекта растет доля тех, кто перед оформлением кредитной услуги сравнивает условия в разных организациях. В пилотных регионах доля выросла на 5 п. п. (до 74%), а в регионах — участниках — на 3 п .п. (до 63%). По России в целом этот показатель остается на уровне 59%, говорится в исследовании.

Аналитики отмечают рост доли людей, верно понимающих соотношение «риск-доходность». В пилотных регионах проекта доля таких людей выросла на 8 п. п. (до 72%), в регионах — участниках — на 3 п.п . (до 69%) с 2013-го по 2019 год. В целом по России этот индикатор менялся незначительно — 64% в 2013 году, 65% в 2015 году и 63% в 2019 году.

Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 года в партнерстве со Всемирным банком. В 2011 году были определены два пилотных региона: Калининградская область и Волгоградская область, а в 2013 году регионами — участниками стали Республика Татарстан, Алтайский край, Краснодарский край, Ставропольский край, Архангельская область, Саратовская область и Томская область.