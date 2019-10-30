В единой биометрической системе (ЕБС) появится новый слепок — рисунок вен ладони, пишут «Известия» . Это может произойти в 2020 году, рассказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. Такой слепок обеспечивает наиболее высокий уровень защиты от подделки. Поскольку отпечаток позволяет считать движение крови в руке человека, он защищен от дублирования на уровне liveness (проверки, что это живой человек).

Отпечатки можно использовать как дополнительную модальность для клиентов, которые из-за физиологических особенностей не могут пользоваться существующими инструментами, например, для людей с нарушением речи, пояснили в Тинькофф Банке. Пока для удаленной идентификации удобнее всего проверять именно голос и лицо, поскольку для этого требуется только смартфон, подчеркнули в банке. Для слепка ладони в телефонах еще нет необходимого ПО.

По словам представителей кредитных организаций, некоторые банки уже используют это решение для доступа к сейфам. Так, биометрический слепок вен уже используется в Газпромбанке для открытия индивидуальных банковских сейфов. В Альфа-Банке технология также используется для доступа VIP-клиентов к ячейкам, внедрение этого способа идентификации в банкоматы анонсировали ВТБ и Тинькофф Банк, а Сбербанк тестирует «ладошку» в одной из школ для оплаты обедов учащимися.

По мнению экспертов, скорее всего регулятор не будет заставлять банки собирать рисунок вен ладони в ближайшее время: этот слепок станет дополнительным, а использовать его будут на добровольной основе — например, если у клиента на лице серьезные травмы или повреждения.