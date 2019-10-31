Басманный суд Москвы продлил до 1 февраля 2020 года срок содержания под стражей бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. Об этом накануне сообщило РАПСИ .

Cуд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест, залог, личное поручительство либо иную меру, не связанную с содержанием под стражей, рассказал информагентству старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Михаил Туманов.

В сообщении уточняется, что Попов вместе с другими фигурантами уголовного дела обвиняется по статье об организации преступного сообщества и участии в нем, также он проходит обвиняемым по делам о мошенничестве в особо крупном размере и о неуплате налогов в особо крупном размере.

Напомним, Александр Попов руководил Тольяттихимбанком с 2002 года до недавнего времени. В начале июня стало известно о его задержании в конце мая этого года и последующем аресте . Газета «Коммерсант» написала, что, по версии следствия, под контролем Попова через его кредитное учреждение осуществлялись финансовые операции, связанные с хищением активов «Тольяттиазота». В банке, комментируя эти события, заявили, что Попов стал заложником ситуации , происходящей вокруг «Тольяттиазота»: предприятие, являющееся одним из ключевых клиентов банка, не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление.

РАПСИ в связи с продлением ареста Попову приводит комментарий директора по правовым вопросам компании «Уралхим» Дмитрия Татьянина: «Считаем это решение законным и обоснованным. «Уралхим» как потерпевшая сторона в нескольких уголовных делах, связанных с действиями мажоритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот», заинтересован в проведении тщательного и полного расследования».

По словам Татьянина, обвиняемые разработали и осуществляли сложные незаконные схемы хищения экспортной продукции «Тольяттиазота», а также нелегально вывели с предприятия значительную часть производственных активов. Это нанесло многомиллиардный ущерб как самому предприятию, так и его миноритарным акционерам.



Тольяттихимбанк в середине октября сообщил о досрочном прекращении полномочий Александра Попова в статусе предправления по его личной просьбе и назначении нового руководителя .