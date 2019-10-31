Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на заседании 30 октября объявил резолютивную часть решения о признании банка «Прайм Финанс» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает в четверг, 31 октября, Агентство по страхованию вкладов, которому переданы функции конкурсного управляющего.

ЦБ отозвал лицензию у «Прайм Финанса» 6 июня текущего года. По данным регулятора, банк полностью утратил собственные средства вследствие недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей и осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

В середине сентября стало известно о задержании бывшего президента, ключевого собственника банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова, он был отправлен под домашний арест до 5 ноября. СМИ уточняли, что уголовное дело было возбуждено по двум статьям : о фальсификации финансовых документов и о присвоении. Между тем в растрате Табунов обвинил сотрудников банка.



В октябре ЦБ сообщал, что временная администрация «Прайм Финанса» установила в действиях собственника и должностных лиц банка «признаки действий, направленных на вывод активов либо сокрытие ранее выведенных активов посредством хищения денежных средств и злоупотребления полномочиями».