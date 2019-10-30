Банк «Спурт» в лице его конкурсного управляющего АСВ заявил о требовании в размере 3,04 млрд рублей к своему бывшему председателю правления Евгении Даутовой, сообщает «Коммерсант» . В сентябре Арбитражный суд Татарстана признал ее банкротом и открыл в отношении ее имущества конкурсное производство.

Центробанк в июле 2017 года отозвал лицензию у «Спурта», а в сентябре его признали банкротом.

В 2018 году против Евгении Даутовой завели уголовное дело — ЦБ и позже АСВ от имени «Спурт» банка заявили о хищении имущества кредитной организации. Следствие установило, что Даутова незаконно из средств банка финансировала подконтрольные ей ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) и АО «КЗСК-Силикон».

В ходе судебного процесса «Спурт» заявлял гражданский иск к Даутовой на 3 млрд рублей, но Вахитовский райсуд, признав вину Даутовой, оставил эти претензии без рассмотрения. На этом основании АСВ подало ходатайство в Арбитражный суд республики. В настоящий момент в реестр требований к Даутовой уже включены претензии «Спурта» на 97,9 млн рублей, а общий размер реестра сейчас превышает 3,8 млрд рублей.

Основным кредитором Даутовой, инициировавшим ее банкротство, является «ВЭБ.РФ». Задолженность экс-банкира перед госкорпорацией превышает 3,7 млрд рублей. В настоящий момент «ВЭБ.РФ» полностью контролирует банкротство как предприятий Евгении Даутовой, так и ее лично, сформировав комитет кредиторов из своих представителей.