Совкомбанк с 1 ноября 2019 года по 30 апреля 2020-го берет на себя оплату комиссии за все операции в разделе «Оплата услуг» мобильного приложения. Об этом в ходе OFFICEPARTY в Банки.ру сообщил руководитель департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.

Оплата любой услуги в разделе будет с рассрочкой в один месяц. Если раньше оплата коммунальных услуг не шла в расчет обязательных трат для получения бонусов (пять покупок на общую сумму 10 тыс. рублей для пользователей обычной «Халвы» и пять покупок на 5 тыс. рублей для «Социальной Халвы» ), то теперь при оплате через приложение эти расходы будут учитываться.

Без комиссии можно будет рассчитаться за Интернет, ТВ, мобильный телефон, госпошлины, налоги, штрафы и, самое главное, ЖКХ. Кроме того, в приложении можно будет создавать шаблоны для оплаты услуг.